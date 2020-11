Nations League - Calendario e classifica Gruppo 3 Lega B: promossa una tra Russia e Ungheria

Russia e Ungheria sognano la promozione, Turchia e Serbia sono invece all'ultima spiaggia per evitare la retrocessione in Lega C. Anche nel Gruppo 3 della Lega B di Nations League sarà così proprio l'ultimo turno, in programma domani sera, a sancire ogni verdetto finale.

La classifica

Russia 8

Ungheria 8

Turchia 6

Serbia 3

Il calendario

Turchia-Ungheria 0-1 (3/9)

Russia-Serbia 3-1 (3/9)

Ungheria-Russia 2-3 (6/9)

Serbia-Turchia 0-0 (6/9)

Serbia-Ungheria 0-1 (11/10)

Russia-Turchia 1-1 (11/10)

Turchia-Serbia 2-2 (14/10)

Russia-Ungheria 0-0 (14/10)

Turchia-Russia 3-2 (15/11)

Ungheria-Serbia 1-1 (15/11)

Serbia-Russia (18/11)

Ungheria-Turchia (18/11)