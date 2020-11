Nations League - Calendario e classifica Gruppo 4 Lega A: Spagna-Germania è come una finale

È ancora tutto aperto nel Gruppo 4 della Lega A della UEFA Nations League. La Germania, grazie alla vittoria con l'Ucraina, è balzata in testa superando di un punto la Spagna, fermata sull'1-1 dalla Svizzera. Sarà così proprio il big match in programma stasera a Siviglia a decidere chi otterrà il pass per le Final Four, così come quello di Lucerna sarà la chiave della corsa salvezza.

La classifica

Germania 9

Spagna 8

Ucraina 6

Svizzera 3

Il calendario

Ucraina-Svizzera 2-1 (3/9)

Germania-Spagna 1-1 (3/9)

Spagna-Ucraina 4-0 (6/9)

Svizzera-Germania 1-1 (6/9)

Ucraina-Germania 1-2 (10/10)

Spagna-Svizzera 1-0 (10/10)

Ucraina-Spagna 1-0 (13/10)

Germania-Svizzera 3-3 (13/10)

Svizzera-Spagna 1-1 (14/11)

Germania-Ucraina 3-1 (14/11)

Spagna-Germania (17/11)

Svizzera-Ucraina (17/11)