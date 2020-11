Nations League - Calendario e classifica Gruppo 4 Lega C: l'Albania tenta la rimonta promozione

Anche nel Gruppo 4 della Lega C di UEFA Nations League è ancora tutto da scrivere in quanto a verdetti finali. La Bielorussia prima in classifica domani vola infatti in Albania per giocarsi la promozione con due punti di vantaggio, mentre Kazakistan e Lituania si affronteranno ad Almaty per scongiurare lo spareggio retrocessione con una sola lunghezza di distanza.

La classifica

Bielorussia 10

Albania 8

Lituania 5

Kazakistan 4

Il calendario

Lituania-Kazakistan 0-2 (4/9)

Bielorussia-Albania 0-2 (4/9)

Kazakistan-Bielorussia 1-2 (7/9)

Albania-Lituania 0-1 (7/9)

Kazakistan-Albania 0-0 (11/10)

Lituania-Bielorussia 2-2 (11/10)

Lituania-Albania 0-0 (14/10)

Bielorussia-Kazakistan 2-0 (14/10)

Albania-Kazakistan 3-1 (15/11)

Bielorussia-Lituania 2-0 (15/11)

Kazakistan-Lituania (18/11)

Albania-Bielorussia (18/11)