Nations League, due partite già terminate: l'Albania "italiana" fa 0-0 in Lituania. Finlandia ok

vedi letture

Si sono concluse le prime due sfide di Nations League in programma oggi. Nel Gruppo 4 della League B, successo della Finlandia sull'Irlanda grazie alla rete di Jensen: gli scandinavi sono ora in testa, aspettando la sfida tra Bulgaria e Galles.

Finisce 0-0 la partita tra Lituania e Albania, valida per il Gruppo 4 della League C. In campo tanti "italiani" nella squadra allenata da Edoardo Reja: Berisha, Veseli, Djimsiti, Kumbulla, Dermaku e Vrioni. In classifica, le Aquile restano appaiate ai rivali di giornata, in testa a quota 5, con un punto di vantaggio su Bielorussia e Kazakistan che si incontereranno stasera.