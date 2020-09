Nations League, fine dei primi tempi: tris Spagna, avanti 1-0 Grecia e Germania

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Nations League della serata. La Spagna sta vincendo 3-0 contro l'Ucraina grazie alla doppietta di Sergio Ramos e al gol di Ansu Fati. La Germania invece è avanti per 1-0 in casa della Svizzera grazie a Gundogan. Risultato di misura anche per la Grecia, in vantaggio per 1-0 in casa del Kosovo, mentre Serbia e Turchia sono sullo 0-0. 1-1 infine tra Malta e Lettonia dopo i primi 45 minuti.

NATIONS LEAGUE

GIRONE A

Spagna-Ucraina 3-0

Svizzera-Germania 0-1

GIRONE B

Serbia-Turchia 0-0

GIRONE C

Kosovo-Grecia 0-1

GIRONE D

Malta-Lettonia 1-1