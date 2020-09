Nations League, Gironi C e D: Slovenia e Far Oer vincono di misura

Nella gara di Nations League valida per il Girone C, la Slovenia ha battuto 1-0 la Moldavia grazie al gol di Bohar arrivato dopo 20 minuti dall'inizio della gara. Alle 20.45 invece scenderà in campo la Grecia. Nel Girone D invece vittoria per la Far Oer che ha trionfato 1-0 in casa di Andorra grazie alla rete di Olsen.

NATIONS LEAGUE

GIRONE C

Slovenia-Moldavia 1-0

20.45 Kosovo-Grecia

GIRONE D

Andorra-Far Oer 0-1

20.45 Malta-Lettonia