Nations League, Inghilterra-Islanda a rischio: il governo non fa eccezioni, idea campo neutro

È sempre a rischio l'ultima partita del girone della Nations League tra Inghilterra e Islanda. Il governo britannico, infatti, non consentirà a nessuno dei giocatori islandesi di atterrare in Gran Bretagna, perché giocheranno prima in Danimarca, dove un nuovo ceppo di coronavirus è stato collegato agli allevamenti di visoni. Nessuno è esentato da questa nuova restrizione, anche se la FA ha chiesto di fare un'eccezione: "In Danimarca i giocatori saranno stati sottoposti ai rigidi protocolli UEFA. Effettueranno i test PCR prima di viaggiare verso l'Inghilterra e questi test verificano anche la presenza della variante del virus. Abbiamo previsto che l'Islanda arrivi con charter privato in un terminal privato e poi avrà accesso solo all'hotel e allo stadio. Metteremo anche in atto ulteriori test oltre a quelli richiesti". Secondo la stampa inglese, c'è la possibilità che la sfida si giochi in Germania.