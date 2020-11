Nations League, la UEFA ha deciso: l'Ucraina perde 3-0 a tavolino con la Svizzera e retrocede

La UEFA ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino alla Svizzera, nella partita non giocata contro l'Ucraina. Ricordiamo che la selezione di Andriy Shevchenko era stata messa in quarantena dal medico cantonale di Lucerna per la positività riscontrata in alcuni giocatori. Grazie a questo successo la Svizzera evita retrocessione, mandando in Lega B proprio l'Ucraina.