Nations League, le formazioni ufficiali delle due partite in programma alle ore 15

Altra giornata all'insegna della Nations League, che alle ore 15 presenta due incontri in programma. Galles e Bulgaria si sfidano nella partita valevole per il gruppo 4 della Lega B, mentre per il gruppo 1 di Lega D scendono in campo Andorra e Isole Far Oer.

Galles (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Ampadu, Davies; Smith, Morrell; Brooks, Bale, James; Moore.

Bulgaria (4-3-3): Georgiev; Cicinho, Dimitrov, Nedyalkov, Goranov; Karabelyov, Kostadinov, Ivanov; Karagaren, Kraev, Nedelev.

Andorra (4-2-3-1): Gomes; Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas; Rebes, Vieira; Pujol, Martinez, Clemente; Alaez.

Isole Far Oer (4-3-3): Gestsson; Danielsen, Vatnsdal, Nattestad, Davidsen; Hansson, Vatnhamar, Hendriksson; Bjartalid, Olsen, Johannesen.