Nations League, le formazioni ufficiali di Serbia-Turchia, Kosovo-Grecia e Malta-Lettonia

Alle 20.45 sono in programma tre sfide di Nations valide per i Gironi B, C e D. La Serbia infatti ospiterà la Turchia, mentre la Grecia sarà di scena in casa del Kosovo mentre Malta sfiderà la Lettonia. Ecco le formazioni ufficiali di queste gare:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GIRONE B: Serbia-Turchia

SERBIA (3-5-1-1): Rajkovic; Milenkovic, Pavlovic, Kolarov; Radonijc, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic; Tadic; Mitrovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Soyuncu, Kabak, Kaldirim; Tufan, Kokçu; Tekdemir, Unal, Yazici; Karaman.

Girone C: Kosovo-Grecia

KOSOVO (4-3-3): Ujkani; Vojvoda, Rrhamani, Aliti, Hadergjonaj; Halimi, Dreserevic, Berisha; Celina, Nuhiu, Zeneli.

GRECIA (4-2-3-1): Barkas; Bakakis, Svarnas, Stafydilis, Giannoulis; Kourbelis, Zeca; Limnios, Bakasetas, Fortounis; Koulouris.

Girone C: Malta-Lettonia

MALTA (4-4-2): Bonello; Muscat, Borg, Pepe, Camenzuli; Mbong, Guillaurnier, Teuma, Gambin; Nwoko, Degabriele.



LETTONIA (4-4-2): Steinbors; Savalnieks, Cernomomordjis, Dubra, Jurkovskis; Jaunzema, Zjuzins, Emsis, Ciganiks; Krollis, Ikaunieks.