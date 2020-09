Nations League, League B: solo 0-0 tra Serbia e Turchia. Kolarov espulso dopo 49 minuti

E' terminata 0-0 la gara di Nations League della League B tra Serbia e Turchia. Poche emozioni allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado ma padroni di casa che hanno giocato in dieci per quasi tutto il secondo tempo. Al 49' Aleksander Kolarov è stato espulso per doppio giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nonostante questo però, la Serbia è riuscita comunque a conquistare un punto importante.

League B

Galles-Bulgaria 1-0

Ungheria-Russia 2-3

Irlanda-Finlandia 0-1

Serbia-Turchia 0-0