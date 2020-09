Nations League, League C e D: la Grecia vince 2-1, 1-1 tra Malta e Lettonia

Nella gara di Nations League valida per la League C, la Grecia è riuscita a trionfare per 2-1 in casa del Kosovo grazie alle reti di Limnios e Siovas, mentre non è bastata ai padroni di casa la rete di Berisha. Nella League D invece è finita 1-1 la sfida tra Malta e Lettonia.

NATIONS LEAGUE

LEAGUE C

Kosovo-Grecia 1-2

LEAGUE D

Malta-Lettonia 1-1