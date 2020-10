Nations League, League C. Le classifiche dei 4 Gruppi: Albania e Grecia seconde, Moldavia fuori

Situazione ancora molto intricata in tutti i Gruppi della League C di Nations League. Nel Gruppo il Lussemburgo ha vinto a sorpresa in Montenegro, raggiungendo gli avversari al primo posto in classifica. Quattro squadre in quattro punti e ancora tutto da decidere nel Gruppo, mentre il Gruppo 3 vivrà fino alla fine del duello tra Slovenia e Grecia. Nel Gruppo 4 comanda la Bielorussia, ma l'Albania di Reja tenterà il sorpasso nelle ultime due sfide.

Gruppo 1

Risultati

Azerbaijan-Cipro 0-0 (giocata ieri)

Montenegro-Lussemburgo 1-2: 34' Ivanovic (M), 42' Muratovic, 86' Sinani (giocata ieri)

CLASSIFICA

Lussemburgo 9

Montenegro 9

Azerbaijan 4

Cipro 1

Gruppo 2



Risultati

Macedonia del Nord-Georgia 1-1: 75' Kvaratskhelia, 93' rig. Alioski (M)

Estonia-Armenia 1-1: 8' Hovhannisyan, 14' Sappinen (E)

CLASSIFICA

Macedonia del Nord 6

Georgia 6

Armenia 5

Estonia 2

Gruppo 3

Risultati

Grecia-Kosovo 0-0

Moldavia-Slovenia 0-4: 8' Lovric, 37' (rig.), 42' e 55' (rig.) Vuckic

CLASSIFICA

Slovenia 10

Grecia 8

Kosovo 2

Moldavia 1

Gruppo 4

Risultati

Lituania-Albania 0-0

Bielorussia-Kazakistan 2-0: 36' Yablonski, 93' Yuzepchukh

CLASSIFICA

Bielorussia 7

Lituania 5

Albania 5

Kazakistan 4