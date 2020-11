Nations League, Lega A - Gruppo 4: pari Spagna, la Germania ne approfitta ed è prima

La Spagna questa sera non è riuscita ad andare oltre l'1-1 in casa della Svizzera e ad approfittarne è stata la Germania che ha battuto 3-1 l'Ucraina in rimonta, volando così in testa alla classifica del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Nove punti i tedeschi, otto gli spagnoli, resta dietro a sei invece l'Ucraina e a tre la Svizzera.

NATIONS LEAGUE

LEGA A

Germania-Ucraina 3-1

Svizzera-Spagna 1-1

GIRONE 4: Germania 9, Spagna 8, Ucraina 6, Svizzera 3.