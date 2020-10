Nations League - Lega A, le formazioni di Ucraina-Germania: Gosens in panchina

Alle 20.45 scenderà in campo la Germania che sarà di scena in casa dell'Ucraina. La squadra di Shevshenko si schiererà con un 4-2-3-1 e Tsyhankov unica punta mentre Joachim Loew ha deciso di puntare su Gosens dell'Atalanta

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Malinovskyi, Sydorchuk; Kovalenko, Yarmolenko (c), Yaremchuk; Tsyhankov. All. Shevchenko.



GERMANIA (3-4-3): Neuer (c); Ginter, Süle, Rüdiger; Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg; Gnabry, Goretzka, Draxler. All: Joachim Loew.