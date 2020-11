Nations League, Lega A: Olanda, rimonta inutile in Polonia. Gli oranje chiudono a -1 dall'Italia

vedi letture

L'Italia vince in Bosnia e si prende il lusso di non dover guardare a quanto accaduto a Chorzow. Non è bastato alla fine all'Olanda il successo in rimonta contro la Polonia, che si era illusa dopo soli 6' con Jozwiak. Nell'ultimo quarto d'ora gli oranje la ribaltano con Depay su rigore e Wijnaldum, chiudendo il girone al secondo posto con 11 punti, uno in meno degli azzurri. Cinque gli "italiani" in campo: Glik, Zielinski, Reca, Hateboer (sostituito al 57') e De Vrij.