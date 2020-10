Nations League - Lega A: vince 1-0 la Spagna, 2-1 Germania in Ucraina

vedi letture

Nella Lega A di Nations League in serata sono arrivate le vittorie di Spagna e Germania, La Roja ha trionfato per 1-0 contro la Svizzera grazie al gol di Oyarzabal arrivato nel primo tempo e vola così a 7 punti nel Gruppo 4 che vede protagonista anche la Germania, vittoriosa per 2-1 in casa dell'Ucraina con le reti di Ginter e Goretzka. Prima vittoria per i tedeschi che salgono a quota 5 punti.

NATIONS LEAGUE - LEGA A

Gruppo 4

Spagna-Svizzera 1-0

Ucraina-Germaina 1-2