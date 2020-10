Nations League - Lega B, 1-1 tra Russia e Turchia. Vincono Austria, Rep. Ceca e Scozia

Nella Lega B di Nations League è arrivato il pareggio nella sfida tra Russia e Turchia, che hanno impattato 1-1 nel Gruppo 3 che ha visto anche la vittoria dell'Ungheria in casa della Serbia per 1-0. Nel Gruppo 1 invece l'Austria ha trionfato per 1-0 in casa dell'Irlanda del Nord e nel Gruppo 2 la Scozia ha battuto 1-0 la Slovacchia di Hamsik e la Rep. Ceca ha sconfitto 2-1 Israele.

NATIONS LEAGUE - LEGA B

Gruppo 1

Irlanda del Nord-Austria 0-1

Gruppo 2

Israele-Rep. Ceca 1-2

Scozia-Slovacchia 1-0

Gruppo 3

Russia-Turchia 1-1

Serbia-Ungheria 0-1