Nations League, Lega B: Austria, Galles, Repubblica Ceca e Ungheria tra le grandi

Di seguito il resoconto dell'ultima giornata di Nations League in Lega B, le classifiche e i verdetti:

Gruppo 1

AUSTRIA-NORVEGIA 1-1 - Zahid (N), 90'+4 Grbic (A)

IRLANDA DEL NORD-ROMANIA 1-1 - 56' Boyce (I), 81' Bicfalvi (R)

Classifica

Austria 13

Norvegia 10

Romania 8

Irlanda del Nord 2

Verdetti

Austria promossa in Lega A, Irlanda del Nord retrocessa in Lega C.

- - -

Gruppo 2

REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA 2-0 - 17' Soucek, 55' Ondrasek

ISRAELE-SCOZIA 1-0 - 44' Salomon

Classifica

Repubblica Ceca 12

Scozia 10

Israele 8

Slovacchia 4

Verdetti

Repubblica Ceca promossa in Lega A, Slovacchia retrocessa in Lega C.

- - -

Gruppo 3

UNGHERIA-TURCHIA 2-0 - 57' Sigér, 90'+5 Varga

SERBIA-RUSSIA 5-0 - 10' Radonjic, 25' e 45'+1 Jovic, 41' Vlahovic, 64' Mladenovic

Classifica

Ungheria 11

Russia 8

Serbia 6

Turchia 6

Verdetti

Ungheria promossa in Lega A, Turchia retrocessa in Lega C.

- - -

Gruppo 4

IRLANDA-BULGARIA 0-0

GALLES-FINLANDIA 3-1 - 29' Wilson (G), 63' Pukki (F), 46' James (G), 84' Moore (G)

Classifica

Galles 16

Finalndia 12

Irlanda 3

Bulgaria 2

Verdetti

Galles promosso in Lega A, Bulgaria retrocessa in Lega C.