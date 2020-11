Nations League, Lega B: Bulgaria retrocessa, contro l'Irlanda non va oltre un brutto 0-0

vedi letture

Finisce 0-0 la sfida fra Irlanda e Bulgaria, che sancisce la permanenza in Lega B per la selezione di Stephen Kenny, nonostante un pessimo bottino di appena 3 punti. Fanno peggio i bulgari che chiudono a quota 2 e retrocedono in Lega C. Le due squadre erano inserite in un raggruppamento con Galles e Finlandia.