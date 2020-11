Nations League, Lega B: Grbic al 94' evita un caso. L'Austria acciuffa la Norvegia ed è promossa

Austria promossa in Lega A per il rotto della cuffia. Contro la Norvegia delle seconde linee finisce 1-1, con un pari acciuffato da Grbic al 94'. Gli scandinavi non hanno potuto schierare la prima squadra in quanto bloccata dal governo norvegese che non ha voluto che si violassero le regole di quarantena, a seguito di alcuni casi emersi all'interno del gruppo. Eppure si erano portati in vantaggio al 61', cullando il sogno promozione con Zahid al 61'. O comunque lasciando tutto in standby, considerato che in giornata la Disciplinare della UEFA ha deciso che gli scandinavi perderanno a tavolino contro la Romania per 3-0. Un risultato a questo punto ininfluente per le sorti del girone.