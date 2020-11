Nations League, Lega B: la Serbia ne fa cinque alla Russia e si salva. Vlahovic, primo gol

vedi letture

La Serbia si lecca le ferite dopo aver fallito la qualificazione a Euro 2020 e umilia la Russia, schiantandola con un pesantissimo 5-0. A Belgrado la questione è chiusa dopo 45': segnano Radonjic, Jovic (due volte) e Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, entrato al 31' del primo tempo, trova il suo primo gol con la nazionale maggiore a 10 minuti dall'ingresso in campo. Nella ripresa Mladenovic, su assist sempre di Vlahovic, piazza la manita in faccia ai russi. Tra gli "italiani" in campo, oltre al già citato Vlahovic, da segnalare Milenkovic e Miranchuk. Russia che vede sfumata la promozione in Lega A, per la gioia dell'Ungheria. La Serbia riesce invece a mantenere la categoria, facendo sprofondare la Turchia che pur chiudendo a pari punti era in svantaggio negli scontri diretti.