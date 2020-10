Nations League - Lega B, le formazioni di Serbia-Ungheria: Milenkovic e Jovic titolari

In Lega B scenderanno in campo anche Serbia e Ungheria per la Nations League. La squadra di Tumbakovic punterà sul 3-5-2 con Milenkovic in difesa e la coppia d'attacco formata da Jovic e Ljajic. Modulo speculare per gli ospiti guidati da Marco Rossi con Nikolic e Konyves nel duo offensivo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Mitrovic, Milenkovic, Pavlovic; Gacinovic, Gudelj, Tadic, Milivojevic, Mladenovic; Jovic, Ljajic. All: Ljubiša Tumbaković.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Szalai, Lang, Botka; Hangya, Kalmar, Nagy, Gazdag, Bese; Nikolic, Konyves. All: Marco Rossi.