Nations League, Lega B: le tante assenze frenano l'Irlanda. Reti bianche contro il Galles

vedi letture

Finisce senza reti la sfida fra Irlanda e Galles valida per la terza giornata del Gruppo 4 di Lega B. Tante assenze per la nazionale padrona di casa con un giocatore colpito dal Covid-19 e quattro che non sono stati schierati perchè a contatto diretto col compagno di squadra positivo. Alla fine il risultato è stato di 0-0 con l’Irlanda che ha giocato gli ultimi sei minuti di gara in inferiorità numerica per il doppio giallo a McClean.