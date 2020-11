Nations League, Lega B: Repubblica Ceca sale di categoria e butta in C la Slovacchia

Doppia, per non dire tripla gioia per la Repubblica Ceca: successo nel derby contro la Slovacchia, che vale promozione in Lega A e condanna i cugini alla retrocessione in Lega C. Tutto grazie al 2-0 di questa sera a Plzen ma anche grazie al successo di Israele contro la Scozia, che stravolge totalmente la classifica. Un gol per tempo, con Soucek ad aprire le marcature al 17' e Ondrasek a chiudere i conti al 55'. Fra gli "italiani" in campo: Mateju e Jankto per la Repubblica Ceca; Skriniar, Lobotka e Kucka per la Slovacchia.