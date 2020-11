Nations League, Lega C: Grecia, mai una gioia. Promossa la Slovenia di Ilicic

Per la serie "mai una gioia", la Grecia resta in Lega C, incapace di vincere lo scontro diretto contro la Slovenia, che può festeggiare e sale in Lega B. Ad Atene finisce 0-0 con gli sloveni che chiudono il girone a 14 punti, due in più degli ellenici. Tra gli "italiani" in campo Kurtic e Ilicic.