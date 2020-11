Nations League, Lega C: l'Irlanda del Nord retrocede. Contro la Romania non va oltre il pari

Pareggio fra Irlanda del Nord e Romania, che condanna alla retrocessione la selezione di Ian Baraclough. Finisce 1-1 a Belfast con l'illusorio vantaggio dei padroni di casa firmato Boyce al 56', ma all'81' arriva il pari firmato Bicfalvi. Questo rende praticamente inutile l'esito di Romania-Norvegia dove, ricordiamo, la UEFA ha dato successo per 3-0 a tavolino proprio ai romeni anche se è possibile che gli scandinavi ricorrano all'appello. Ma ormai poco cambia ai nordirlandesi, retrocessi in qualunque caso. Tra gli "italiani" in campo: Tatarusanu e Marin dal 1' mentre Mogos è entrato a partita in corso.