Nations League, Lega C: Moldavia con Slovenia, Kosovo, Grecia

È in corso il sorteggio dei gironi di Nations League in quel di Amsterdam: si inizia dalla Lega D, a salire fino alla A. Ricordiamo che le vincitrici dei gironi delle Leghe B, C e D conquistano la promozione, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono. Poiché la Lega C ha quattro gironi e la Lega D ne ha solo due, le due squadre di Lega C che devono retrocedere vengono decise con gli spareggi a marzo 2022 (con gare di andata e ritorno). Questi i quattro Gruppi sorteggiati per la Lega C:

Gruppo 1: Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro.

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia.

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia.

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania.