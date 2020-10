Nations League, Lega C: pareggio a reti bianche fra Kazakistan e Albania

vedi letture

Pareggio che serve a poco quello fra Kazakistan e Albania. Le due nazionali si sono affrontate quest'oggi ad Almaty e si sono spartite la posta in palio chiudendo i novanta minuti senza reti. Con questo risultato le due contendenti salgono a quota 4 punti in classifica nel Gruppo 4 di Lega C in attesa del match di questa sera fra Lituania e Bielorussia.