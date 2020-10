Nations League, Lega D: 1-1 della Lettonia, Gibilterra vince in casa del Liechtenstein

Sono terminate le due gare delle 18 della Lega D di Nations League. La Lettonia non è andata oltre l'1-1 in casa delle Far Oer ed è al terzo pareggio di fila dopo quelli contro Andorra e Malta nel Gruppo 1. Mentre Gibilterra ha trionfato per 1-0 del Liechtenstein conquistando così la seconda vittoria di fila del Gruppo 2.

NATIONS LEAGUE - LEGA D

GRUPPO 1:

Far Oer-Lettonia 1-1

20.45 Andorra-Malta

GRUPPO 2:

Liechtenstein-Gibilterra 0-1