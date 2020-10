Nations League - Lega D, solo 0-0 tra Andorra e Malta nel Gruppo 1

Solo una gara in serata nella Lega D di Nations League. Andorra-Malta infatti è terminata 0-0, in una gara valida per il Gruppo 1 con Far Oer e Lettonia. Andorra e Malta così, con questo pareggio salgono a quota due punti in classifica.

NATIONS LEAGUE - LEGA D

GRUPPO 1:

Far Oer-Lettonia 1-1

Andorra-Malta 0-0