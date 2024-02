Ufficiale Nel 2025 sarà del Tottenham, ora va in prestito in Polonia: l'Hajduk cede il 16enne Vuskovic

Nuova avventura per Luka Vuskovic, in attesa di cominciare quella con la maglia del Tottenham. Il difensore croato, classe 2007, lascia l'Hajduk Spalato e si trasferisce in Polonia: giocherà in prestito con il Radomiak, squadra della massima serie.

Il talento balcanico ha firmato un accordo di 5 anni con gli Spurs ma arriverà a Londra solamente nell'inverno del 2025, dopo aver compiuto 18 anni (il 24 febbraio).