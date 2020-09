Nel Barça senza Vidal e Suarez c'è Messi dall'inizio: l'undici per sfidare il Gimnastic

Il primo Barcellona di Ronald Koeman è pronto a scendere in campo. La compagine blaugrana sfiderà il Gimnastic in amichevole: non ci sono Suarez e Vidal, sempre più lontani dalla società catalana, ma in campo dal primo minuto ci sarà Lionel Messi. Griezmann e Dembélé a completare il reparto, in mediana spazio a Alena, Pedri e Busquets. Ecco le formazioni:

Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Aleñá, Pedri; Messi, Griezmann, Dembélé.

Gimnastic: Wilfred; Albarran, Bonilla, Rueda, Trilles, Ribelles, Tienza, Gerard Oliva, Brugué, Joan Oriol, Amang.