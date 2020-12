Nel segno di Suarez: l'Atletico Madrid non si ferma e batte il Getafe. Gli highlights della gara

vedi letture

Nel segno del Pistolero. L'Atletico Madrid vince con il minimo scarto contro il Getafe e vola, almeno per qualche ora, da solo in vetta alla classifica con tre punti in più dei cugini del Real Madrid, in questi istanti in campo contro l'Elche. A decidere la sfida un gol di Suarez dopo appena 20 minuti. Vittoria di misura anche per il Celta Vigo che va avanti per 2-0 nella prima ora di gioco e soffre nel finale il ritorno dell'Huesca. Per il Celta ora la zona Europa è vicina visti gli appena due punti di ritardo dal Barcellona sesto in classifica.