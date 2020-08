Nessuna inglese in finale di una coppa europea. Non succedeva da 5 anni

Finisce il cammino delle squadre inglesi nelle coppe europee. Un tonfo che fa specie, considerando l'egemonia di un anno fa quando i maestri del football riuscirono nell'impresa di portare quattro squadre in finale di Champions ed Europa League. Ampliando il discorso alle altre stagioni per la prima volta dopo cinque anni non ci sarà una squadra inglese in una finale di coppa. Allora, stagione 2014-15, le finali furono Barcellona-Juventus (Champions) e Siviglia-Dnipro (Europa League).