Neuer a scadenza con il Bayern: "Rinnovo? Deciderò a marzo. Ma niente Mondiale"

In casa Bayern Monaco continua a tenere banco la questione legata al futuro di Manuel Neuer. L'iconico portiere tedesco oggi ha 39 anni, ne compirà 40 il prossimo 27 marzo, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 con il Bayern.

Alla domanda se avrebbe considerato un ritorno nella nazionale tedesca, Neuer ha risposto seccamente ai microfoni di Sky Sports in Germania: "Ritorno in Nazionale? No. Il fatto è che mi sono ritirato dalla Nazionale di proposito. Per me, l'attenzione è chiaramente sul club". Niente romantico ritorno in Nazionale a ridosso dei Mondiali dunque (e niente Mondiale), ipotesi paventata in queste ore dalla stampa tedesca, che parlava di riflessioni da parte della federazione in merito.

Sulla possibilità invece di rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco oltre al prossimo 30 giugno, Neuer ha invece spiegato: "Non lo so nemmeno io. Penso che sarà decisivo come mi sento, soprattutto nella seconda parte di stagione, verso marzo verso la pausa della nazionale. Devo pensare a come andrà avanti".