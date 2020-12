Neuer esalta Coman: "Adesso gioca con fiducia, è importante per il nostro gioco"

Manuel Neuer ha parlato della crescita esponenziale di Kingsley Coman, uno dei protagonisti del 2020 strepitoso del Bayern. L'ex attaccante della Juventus sembra essersi finalmente lasciato alle spalle i continui fastidi fisici che lo avevano rallentato negli anni passati: "È importante per un giocatore che ha subito tanti infortuni avere fiducia nel proprio corpo. E Kingsley ce l'ha. Ha una grande continuità, sa variare, è molto più pericoloso. Questa sua continuità è estremamente importante per il nostro gioco. Il "Re" è velocissimo, difficile da marcare. Questo livello che ha raggiunto gli permette di osare giocate con entrambi i piedi, cosa che non faceva quando era sempre infortunato, era poco mobile. Ora noti solo che è in fiducia".