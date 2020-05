Newcastle, altra suggestione saudita: Zaha dal Crystal Palace

Mentre è in corso il passaggio di proprietà che dovrebbe portare il Newcastle nelle mani del principe saudita Mohamed Bin Salman, continuano a sommarsi le voci su futuri obiettivi di mercato della società inglese, e l'ultimo porta a guardare in quel di Londra. Più precisamente nel Crystal Palace, dove emerge il potenziale obiettivo Wilfried Zaha, ivoriano di 27 anni, come nome per l'attacco. Lo riporta il Sun on Sunday.