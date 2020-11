Newcastle, Bruce: "Iniziato male, poi ci siamo ripresi. Preso gol nel nostro momento migliore"

Al termine della sconfitta contro il Chelsea, il tecnico del Newcastle Steve Bruce ha così analizzato la partita dei suoi uomini: “Abbiamo iniziato male contro un'ottima squadra del Chelsea e purtroppo siamo andati troppo poco in profondità nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo saliti più in alto e siamo stati meglio. Nel nostro momento migliore della partita abbiamo subito il secondo gol. Abbiamo avuto qualche chance ma non abbiamo fatto lavorare abbastanza il portiere. Abbiamo una traversa e mancato un paio di buone occasioni. Ne abbiamo avute uno o due anche nel primo tempo ma è stata una giornata difficile per noi perché il Chelsea è un'ottima squadra in questo momento”.