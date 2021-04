Newcastle, Bruce: "La Superlega? Le big six hanno preso uno schiaffo, sono scioccate"

Anche Steve Bruce ha detto la sua sul fallimento del progetto Superlega. Il tecnico del Newcastle ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool: "È stato davvero straordinario. Non ho mai visto un cambiamento così rapido, c'è stato un grande clamore perché era ovvio che nessuno lo avrebbe accettato. Io sono un po' di parte perché ho giocato nelle divisioni inferiori per anni; se non fosse stato per quelle esperienze, oggi non sarei qui forse. Sono l piccole squadre che permettono alla piramide calcistica di funzionare. I tifosi sono stati ascoltati, giustamente. Ora dobbiamo proteggerci, perché questa cosa è sicuramente stata concepita da diversi anni e quindi dobbiamo fare attenzione affinché non ci siano altre fughe. Spero che i big six abbiano imparato da questo errore. Hanno ricevuto uno schiaffo e sono di sicuro rimasti scioccati, perché è successo tutto molto rapidamente e si sono ritirati in fretta".