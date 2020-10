Newcastle, Bruce: "Siamo stati ingenui nel finale. Parata meravigliosa di de Gea"

Al termine della gara contro il Manchester United, l'allenatore del Newcastle Steve Bruce ha commentato la sconfitta tramite i social ufficiali del club bianconero:

"La delusione viene dal fatto che che siamo stati ingenui verso la fine della partita. Abbiamo avuto una grande occasione e de Gea ha tirato fuori una parata meravigliosa. Anche Darlow ha fatto delle parate fantastiche ma è stato diverso. Abbiamo concesso ampi spazi e se lo fai diventa molto difficile."

Sulle condizioni del portiere Karl Darlow:

"Ha preso un colpo molto forte. Speriamo che non sia troppo grave. Finché non avremo i risultati degli esami non sapremo come sta, ma è molto dolorante."

Sull'altro infortunato Isaac Hayden:

"Sfortunatamente si è fatto male al tendine del ginocchio nel primo tempo, poco prima dell'intervallo. Pensavamo che potesse farcela per il secondo ma ovviamente non stava bene".