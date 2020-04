Newcastle, cambio societario in arrivo: e per la panchina si punta ad Allegri

vedi letture

Massimiliano Allegri finisce nel mirino del Newcastle. Questa l'idea dei Magpies nel caso si dovesse concretizzare il cambio di proprietà. Mike Ashley, attuale proprietario del club, sarebbe pronto a cedere la mano a un gruppo saudita che coinvolge niente meno che il principe ereditario Mohammed bin Salman. Costo dell'operazione 300 milioni di sterline e i nuovi padroni, come riporta il Sun, puntano a fare le cose in grande. I bookies di oggi hanno visto calare drasticamente le quote del tecnico livornese, sebbene il favorito sia Rafa Benitez, che ha già guidato la squadra prima di trasferirsi in Cina.