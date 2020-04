Newcastle ceduto? Amnesty International non ci sta: "La Premier pensi ai diritti umani in Arabia"

Amnesty International ha scritto alla Premier League per sollevare le proprie preoccupazioni sull'acquisto del Newcastle, per 300 milioni di sterline, da parte di un consorzio di acquirenti con a capo il Fondo di investimenti pubblici dell'Arabia Saudita. L'associazione chiede all'AD della Premier, Richard Masters, di considerare la situazione dei diritti umani in Arabia prima di avallare la cessione dei Magpies. La direttrice di Amnesty UK, Kate Allen, afferma che la Premier dovrebbe porsi domande in merito a questo accordo: "La crisi per il coronavirus ha fatto luce sulla necessità di trattare i giocatori e lo staff in modo equo. Ora c'è il pericolo che la pandemia non faccia prendere una decisione etica. Tutte le aziende devono salvaguardarsi da chi viola i diritti umani e così deve essere anche nel calcio inglese. Non vogliamo che la trattativa salti, ma che la Premier guardi alla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita".