Newcastle, che tegola: Gayle fuori quattro mesi per un infortunio al ginocchio

vedi letture

Brutte notizie per il Newcastle. Il tecnico dei Mapies, Steve Bruce infatti ha confermato che Dwight Gayle dovrà stare circa quattro mesi fuori per un infortunio al ginocchio dopo gli ultimi esami al quale si è sottoposto in seguito all'infortunio subito in allenamento. L'infortunio di Gayle ha accelerato così la ricerca di un nuovo attaccante e la trattativa con il Bournemouth per Callum Wilson.