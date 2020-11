Newcastle-Chelsea 0-2, le pagelle: disastro Fernandez, Abraham punge

Newcastle-Chelsea 0-2 (11’ Ag. Fernandez, 65’ Abraham)

NEWCASTLE

Darlow 6.5 - Pronti via e si supera su Timo Werner deviando in corner una diagonale destinato all’angolino. Poco dopo risponde presente anche su Abraham, e viene battuto solo dal goffo Fernandez.

Manquillo 5.5 - Ha gamba, ma Mount e Chilwell lo attaccano di continuo andando al cross con regolarità. Un paio di buone rincorse ma tanta fatica quando il Chelsea attacca. Dal 66’ Almiron 6 - Prova a scuotere i suoi ma non il tempo a disposizione è poco.

Fernandez 5 - Comico l’autogol che sblocca la gara, ma in precedenza si era già perso Werner che lo salta con regolarità. Partita in apnea.

Lascelles 6 - Respinge bene di testa un paio di cross dalle fasce ed è bravo in un paio di uno contro uno a bloccare Abraham e Werner. Esce per infortunio. Dal 46’ Schar 5 - Ingresso disastroso, buchi dappertutto.

Clark 6 - Meno impegnato rispetto ai compagni, respinge bene un paio di palloni che gli capitano tra i piedi.

Lewis 5 - Dalla sua parte Ziyech e James attaccano a meraviglia, senza che l’ex terzino del Norwich riesca a metterci una pezza. Continuamente superato, non riesce a reagire e a bloccare l’emorragia sulla fascia.

Murphy 5.5 - Ci prova come può, con azioni in solitaria che però si vanificano quasi subito. Tanta volontà ma pochi fatti, prende anche un giallo evitabile per un fallo a centrocampo su Mount.

Longstaff 6 - Corre tantissimo, come in un torello a tutto campo, per cercare di rubare palla ai palleggiatori del Chelsea. Pochi palloni toccati e zero chance create, se non una traversa colpita con una bellissimo destro da lontano. Sfortunato.

Hayden 5.5 - Come Longstaff corre tantissimo per cercare di rubare palla al Chelsea in fase di palleggio, ma con risultati deludenti. Più duro rispetto al compagno di reparto, si prende un giallo rischioso stendendo Kovacic al limite dell’area. Ad inizio ripresa si divora una palla gol colossale, ma per sua fortuna il gioco era fermo.

Saint-Maximin 6 - Il migliore per distacco dei Magpies. L’esterno francese è l’unica arma a disposizione di Bruce per far male alla difesa del Chelsea, ma troppo spesso l’ex Saint-Etienne si specchia nel suo talento e forza la giocata con qualche tocco di troppo. Un paio di conclusioni, buoni dribbling ma poca concretezza. Dal 73’ Carroll 6 - Entra a risultato compromesso.

Joelinton 5 - Non è Wilson o si sapeva. Non riesce a tenere su un pallone, viene continuamente sovrastato dalla difesa del Chelsea e quando ha uno spiraglio per creare qualcosa di pericoloso lo spreca. Un tiro da centrocampo lo specchio della sua gara: palla lenta e ampiamente a lato.

CHELSEA

Mendy 6 - Inoperoso per quasi ottanta minuti, si guadagna la sufficienza con una bella parata su Almiron.

James 7 - Un frecciarossa che sfreccia lungo la fascia destra del Chelsea. Pericolosissimo con i suoi inserimenti, va varie volte al cross servendo gli attaccanti dei blues con palloni sempre precisi. Ci prova anche con qualche tiro, ma non è fortunato.

Zouma 6.5 - Praticamente inoperoso, tiene bene botta contro Joelinton. Partita da spettatore non pagante in cui sfiora il gol di testa su un corner ad inizio ripresa.

Rudiger 6.5 - Come Zouma, non deve fare grandi sforzi per contenere Joelinton. Si sgancia in un paio di occasioni, prova ad essere il primo regista del Chelsea e contiene bene i pochi sprazzi di Newcastle.

Chilwell 6.5 - Fernandez lo anticipa e gli nega la gioia del gol. Per il resto partita di grande sostanza, con tanta corsa e buoni cross. Dall’86’ Emerson sv

Kovacic 6 - Molto fosforo per il centrocampo del Chelsea, recupera molti palloni e tesse una grande tela di passaggi che ubriacano il Newcastle. Suo il pallone recuperato e ben servito a Werner che porta al contropiede dello 0-2.

Kante 6.5 - Una lavatrice, recupera decine di palloni che restituisce ai compagni puliti. Importantissimo per l’equilibrio del Chelsea.

Mount 6.5 - Svaria molto, trovandosi spesso sulla fascia di destra a dialogare con James con cui si intende a meraviglia. Intensi inserimenti e buoni palloni giocati, suo l’assist che porta all’autogol di Fernandez. Sfiora il gol nel finale con un diagonale che sfila di pochissimo.

Ziyech 6.5 - La catena di destra del Chelsea funziona a meraviglia, con il marocchino che agisce da direttore d’orchestra, spesso lanciando i suoi compagni e non attaccando in prima persona. Un buon tiro da lontano che sfiora l’incrocio e buone imbeccate nella sua partita. Dall’87 Giroud sv

Abraham 7 - Sfiora di testa un gol che sarebbe stato bellissimo, ma Parlow gli nega la gioia. Si trova a meraviglia con Werner a cui regala una palla solo da spingere in rete non sfruttata. Bravissimo a trasformare in gol l'assist di Werner e a chiudere la gara.

Werner 6 - E’ lui a scaldare le mani per primo a Darlow, che con un bel guizzo gli nega la gioia del gol. Poco dopo però spreca in maniera incredibile un’occasione a tu per tu con il portiere dei Magpies e calcia a lato. Poi, nella ripresa, spreca un’altra buona chance per troppo altruismo dopo aver recuperato palla a Schar. Sua però la straordinaria sgroppata e l’assist al bacio per Abraham, che sigla lo 0-2. Dal 76’ Hudson-Odoi sv