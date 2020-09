Newcastle, comunicato contro la Premier: "Rifiutate tre offerte per il passaggio di proprietà"

vedi letture

Il Newcastle United si scaglia apertamente contro la Premier League. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club inglese ha minacciato azioni legali dopo che la Premier non ha accettato le offerte ricevute per l'acquisizione della società, presentate da PCP Capital Partners, Reuben Brothers e dal Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita.

"Il club non accetta che l'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, e la Premier League abbiano agito in questo modo e prenderanno in considerazione tutte le opzioni a loro disposizione. Mike Ashley capisce la frustrazione dei tifosi e desidera ricordare a tutti che si è impegnato a fondo, poiché riteneva fosse nell'interesse del club. Mike continuerà a essere pienamente di supporto a Steve Bruce, ai giocatori e a tutto lo staff e augura loro ogni bene per la prossima stagione".