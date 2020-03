Newcastle, disoccupazione parziale per i dipendenti. Ma non per i calciatori

Il Newcastle è stato il primo club in Inghilterra ad adottare la disoccupazione parziale per i propri dipendenti. Il club, attualmente tredicesimo in Premier League, ha adottato questa misura per preservare il futuro del club, anche se non comprende gli stipendi di calciatori e staff. Ai dipendenti è stato chiesto di aderire al programma governativo che prevede il pagamento dell'80% dei salari fino a un massimo di 2500 sterline. Per assurdo, al momento continueranno a percepire l'intero stipendio i giocatori, che in media percepiscono più di 40mila sterline a settimana, ovvero circa 45mila euro. A riportarlo è la BBC.