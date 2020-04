Newcastle, i sauditi ingolosiscono la Premier: oltre i club pronta l'offerta per i diritti tv

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il consorzio saudita in trattativa per l'acquisto del Newcastle potrà comprare anche i diritti del torneo per tutto il Medio Oriente, a condizione che la Premier League stessa dia il via libera all'acquisizione del club attualmente di proprietà di Mike Ashley.

Una situazione che fa vacillare beIN Sports, che attualmente detiene i diritti del torneo proprio in Medio Oriente oltre che in Nord Africa. L'emittente qatariota, nei giorni scorsi, si era opposta all'eventuale passaggio di consegne del club in mani saudite. La motivazione è data dall'implicazione dell'Arabia Saudita nella pirateria degli incontri, ricordando alla stessa Premier League di aver tentato di adire legalmente contro il fornitore satellitare Arabsat, in Arabia Saudita, che aveva diffuso le partite di Premier League sul canale pirata beQ.