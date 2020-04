Newcastle, il club mette in disoccupazione il reparto scouting con un SMS

E’ di ieri la notizia che il Newcastle, in controtendenza con quasi tutte le società professionistiche europee in questo momento di crisi dovuto alla pandemia di Coronavirus, ha deciso di mettere in disoccupazione parziale i propri dipendenti senza però andare ad intaccare il fronte dei giocatori.

Una scelta che ha coinvolto anche il dipartimenti di scouting dei Magpies, ovvero quello che si occupa di ricercare calciatori utili per la società. Una decisione che, si apprende da SkySport UK, è stata comunicata dal responsabile degli scout Steve Nickson, ai suoi collaboratori e agli agenti di tutti i calciatori della società attraverso un SMS all’interno del quale non è stata data alcun tipo di informazione aggiuntiva in merito.