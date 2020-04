Newcastle in mani saudite, Amnesty International e beIN Sports si oppongono

Il Newcastle è a un passo dal diventare il club più ricco al mondo, con Mike Ashley che passerà la mano a un consorzio sostenuto dal fondo di investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, controllato dal principe ereditario Mohammed bin Selman. Le trattative sono molto avanzate ed è già stata pagato il deposito. Serve però il via libera della Premier League che dovrà valutare l'affidabilità dell'acquirente. In merito vi sono già polemiche: Amnesty International ha scritto alla Premier League esortando la Lega a prendere in considerazione la questione dei diritti umani in Arabia Saudita. Ad aggiungersi agli oppositori al fondo vi è adesso anche l'emittente qatariota beIN Sports, che per la cronaca detiene la maggior parte dei diritti televisivi del massimo campionato inglese. La motivazione è data dall'implicazione dell'Arabia Saudita nella pirateria degli incontri, ricordando alla stessa Premier League di aver tentato di adire legalmente contro il fornitore satellitare Arabsat, in Arabia Saudita, che aveva diffuso le partite di Premier League sul canale pirata beQ. Tuttavia, sembra che il passaggio di consegne sia in dirittura d'arrivo con l'80% delle quote che saranno del fondo saudita, il 10% del finanziere Amanda Staveley e il restante di David e Simon Reuben. Il nuovo presidente del Newcastle sarà Yasir Al-Rumayyan.